Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House заявил, что на данный момент нет признаков скорого завершения войны в Украине.

«Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной», — сообщил глава государства.

В то же время Зеленский заявил, что украинская сторона может прекратить переговоры с Россией в случае убийства российскими военными мирных жителей или военнослужащих, которые «могли бы быть освобождены!.

«Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры», — глава государства.

В своем обращении президент отметил, что Украина стремится как можно скорее добиться победы в войне, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению страны.

«С 24 февраля не было ни дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против россии и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и «зеленому коридору» для людей, находящихся в осаде в Мариуполе», — добавил Владимир Зеленский.