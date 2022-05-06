В Москве пропали двенадцать туристов из Ирана.

Издание отмечает, что судя по всему, они сбежали в поисках лучшей жизни, вслед за тридцатью восемью туристами из Ирака, пишет Baza.

«Несколько дней назад гид и переводчик Тоубаси Салем, работающий на турфирму OLTA Travel, встретил во Внуково 32 туриста из Ирана. Такой группой они вместе отправились в гостиницу на заселение, но уже по пути мужчина почуял неладное. Ему показалось, будто некоторые иранцы не особо похожи на любителей русской культуры, зато у них есть некое внешнее сходство с беженцами.

Тем не менее Тоубаси продолжил работать в привычном ритме и первого мая поехал с группой на экскурсию по Арбату. Как раз там подозрения гида усугубились, поскольку он заметил, что часть иранцев вели себя странно. 12 человек обособленно держались от остальных, ничего не фотографировали и в целом не интересовались достопримечательностями.

Вернувшись в гостиницу, «странные» иранцы попросили у Тоубаси свои паспорта, но тот отказал: по правилам, документы возвращают в конце турпоездки. На всякий случай для проверки вызвали полицейских. Они поговорили с туристами, пригласили на более обстоятельную беседу в отделение, сфотографировали и отпустили.

На следующий день те самые двенадцать иранцев поехали ужинать в ресторан и не вернулись. Их пропажей теперь занимается полиция, но, скорее всего, Тоубаси оказался прав и «туристы» решили попытать счастья в качестве нелегалов», — рассказало издание.