Французская машиностроительная компания Alstom выразила заинтересованность в создании в Азербайджане трамвайной сети

“Alstom готова продолжать поддерживать проекты технического обслуживания локомотивов в Азербайджане, а также такие инфраструктурные проекты как сигнализация и автоматизация железных дорог и строительство трамвайной сети для городов Баку, Гянджа и Агдам”, — заявил исполнительный директор Alstom по Азербайджану Эльшан Зейналов на мероприятии в посольстве Франции.