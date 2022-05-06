Правительство Таиланда заняло у Японского международного агентства по сотрудничеству на борьбу с последствиями пандемии коронавируса 50 млн иен (385 млн долларов).

Об этом сообщила в четверг во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

«Для поддержки нашей борьбы с пандемией коронавируса во время визита [премьер-министра Японии Фумио Кисиды] министерство финансов подписало договор о кредите на 50 млрд иен, — рассказала она.

Япония ранее уже предоставляла Таиланду на безвозмездной основе вакцины от коронавируса.