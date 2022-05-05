Все страны НАТО «хотят надрать задницу России». Об этом в интервью Sky News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что они не могут этого сделать, потому что боятся Россию. По этой причине Запад действует против Москвы «руками» Киева, считает глава украинского МИД.

«Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста. Это потому что Украина не боится Россию. Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора», — заявил он.