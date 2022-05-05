Королева Великобритании Елизавета II больше не может посещать светские мероприятия. Это связано с ухудшением здоровья Ее Величества, пишет Daily Mail.

Отмечается, что в последние месяцы 96-летняя монарх страдала от проблем с передвижением. В связи с этим, она не будет ни на одном из четырех мероприятий, проходящих впервые с 2019 года. Речь идет о вечеринке в саду в в Букингемском дворце 11, 18 и 25 мая и Холирудхаус 29 июня.

Елизавету II будут представлять другие члены королевской семьи. СМИ пишет, что вероятно главная причина заключается в формате вечеринок: монарху пришлось бы стоять более часа и двигаться вдоль очереди, приветствуя людей.

«Для королевы это хорошее решение не посещать вечеринки в саду, так как там потребуется долго стоять», — отметила королевский эксперт Анджела Левин.