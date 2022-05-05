Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом говорится в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Он сообщил, что обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли оперативную обстановку по вооруженной агрессии в Украине.

«Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях», — отметил Залужный.

По его словам, он акцентировал внимание на возобновлении применения армией РФ крылатых ракет с целью разрушения логистических путей поставки военно-технической помощи Украине.