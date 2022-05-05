В Пентагоне считают, что российские войска не отказались от планов захватить Харьков. Об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.

При этом он сказал, что украинским военным удалось оттеснить российские войска на расстояние около 30-50 километров от города.

«Но они тоже не оставили Харьков в покое. Если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса. Похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков. Но пока они не добились там успеха», — заявил представитель Пентагона.