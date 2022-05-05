Голливудская актриса Анджелина Джоли по доброй воли несколько дней находилась в Украине. Она посетила Львов, в котором встретилась с пострадавшими от войны детьми.

В своем Instagram она обнародовала фотографию с осколком бомбы, который нашла маленькая девочка.

«Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали «особый камень», найденный маленькой девочкой. Ребенок, который нашел его, не понимал, что камень, с которым он играет, на самом деле был обломком бомбы. Он неровный и тяжелее, чем кажется. Его блеск и необычность наверняка и привлекли внимание ребенка», – написала Джоли.

Также она рассказала, что такие осколки бомб врачи находили в телах детей. Кому-то их удалили, а кому-то — нет, так как у некоторых детей они застряли рядом с жизненно важными органами.

Кроме того, Джоли в очередной раз призвала остановить войну в Украине.