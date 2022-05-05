США заверили Швецию, что готовы обеспечивать ее безопасность на период рассмотрения заявки о вступлении в НАТО, если таковая поступит, заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде.

«Естественно, я не собираюсь вдаваться в подробности, но я абсолютно уверена, что теперь у нас есть американские гарантии», — сказал Линде шведскому телевидению в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Линде пояснила: «Они означали бы, что Россия может ясно понять, что если она предпримет какие-либо действия против Швеции, которыми она угрожает, это не будет чем-то таким, что США просто оставят… без ответа».

В то же время, по ее словам, «это, однако, не те конкретные гарантии безопасности, которые вы можете получить, являясь полноправным членом НАТО».

В заявлении госдепартамента США, опубликованном после встречи, говорилось, что Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона политике НАТО по приему новых членов, однако о гарантиях безопасности в них не упоминалось.