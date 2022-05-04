Россияне начали штурмовать «Азовсталь», использовав информацию от сотрудника завода.

Об этом сегодня заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Российские [военные] нашли предателя из числа сотрудников комбината [“Азовсталь”], какого-то электрика, который показал тоннели, под землей ведущие на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя…», — заявил Антон Геращенко.

Ранее 4 мая украинская сторона заявила, что российские войска проникли на территорию «Азовстали» после двухдневного обстрела завода.