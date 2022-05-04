Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не исключил, что лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение.

Израильский лидер заявил, что ждет от российского министра извинений и отказа от своих слов.

«Будет правильно исправить ситуацию, принести извинения — это жизненно необходимо», — сказал политик.

По словам президента Израиля, он несколько раз перечитывал заявление Лаврова и не мог в него поверить.

«Сначала я не мог поверить, что их произнес министр иностранных дел России. Они вызвали у меня гнев и отвращение», – сказал он.

При этом Герцог считает, что высказывания главы российской дипломатии не испортят отношений между двумя странами.