Украина пребывает на новом этапе войны с Россией. Украинские военные уже не отступают, им удалось остановить наступление российских войск. На некоторых участках линии фронта украинские бойцы начали продвигаться вперед, а там, где еще нет — ждут технику от Запада, чтобы начать вытеснять россиян. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Wall Street Journal CEO Council Summit.

«Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодняшний день это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующей техники с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад», — сказал он.

По словам Владимира Зеленского, победой в войне с Россией будет считаться возобновление территориальной целостности страны и возврат российских войск на те позиции, на которых они были до полномасштабного вторжения 24 февраля, а после — возвращение Крыма, но дипломатическим путем.