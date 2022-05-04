Правительство Великобритании приняло решение отправить Украине беспилотники, которые смогут доставлять оборудование на передовую, сообщает Sky News.

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах Malloy T150. Эти поставки станут частью нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном. Квадрокоптеры прошли испытания Королевской морской пехотой Великобритании.

Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг полезной нагрузки. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.