3 мая российские войска убили 21 мирного жителя Донецкой области. Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook. Еще 27 гражданских были ранены.

«Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Среди погибших сегодня гражданских 10 – в Авдеевке, пять – в Лимане, четыре – в Угледаре, один – в Великой Новоселке и один – в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», – написал он.