На данный момент не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), передает РИА Новости.

По информации издания, администрация порта Роттердама заявила о готовности принять танкеры с нефтепродуктами из России. «До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», — уточнил представитель администрации гавани.

Отмечается, что ранее посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда в порты, но призыв Киева остался без внимания. Голландские профсоюзы отметили, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно. По данным NOS, российская нефть важна для Амстердама: к концу 2021-го четверть всех импортируемых в страну нефтепродуктов поступила из России.