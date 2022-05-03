Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.

«Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки соприкосновения, — сказал Пристайко во вторник в интервью британскому телеканалу ITV, отвечая на вопрос о том, какой вариант мирного урегулирования будет предпочтительным для Украины. — Рассматривался и вопрос нейтралитета Украины как политического фактора, и много других вариантов. Сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам».

По словам дипломата, после событий в Буче «многие украинцы не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми».