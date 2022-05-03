Один из пропагандистов Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев, отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Киселев отправился в отпуск вместе со своей женой.

Фото Киселева на отдыхе показал показали в российском telegram-канале «Московская прачечная».

«Телеведущий Дмитрий Киселев с экрана телевизора буквально вчера предложил развязать ядерную войну, ударив по Британии. Ну а пережидать апокалипсис он, видимо, собирается в Дубае, куда сегодня и прилетел», – пишет telegram-канал.

На фото видно, что Киселев отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr.