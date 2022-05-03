Глава Гагаузской автономии Молдовы Ирина Влах подписала Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии».

Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование Георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне».

Закон также устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий «в целях увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения».