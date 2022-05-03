Военные ВСУ контратаковали российские войска поблизости Харькова, отбросив их на 40 км от города. Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Дейтч, ссылаясь на источники в Пентагоне.

«Украинское контрнаступление против России под Харьковом оттеснило войска вторжения почти на 25 миль (40 км) от второго по величине города Украине», — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Он также добавил, что войска РФ планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.