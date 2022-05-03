Как уже сообщал Minval.az, президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли вчера участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны в Сабунчинском районе Баку.

Глава государства и Первая леди побывали в гостях у семьи шехида Махира Мамедова, награжденного за личное мужество и отвагу в Отечественной войне медалями “За освобождение Физули”, “За Отечество” и “Отважный боец”.

В беседе с членами семьи шехида президент сказал:

— В первую очередь, хочу поздравить вас с праздником Рамазан. В этот праздничный день мы отмечаем открытие нового городка в городе Баку. В квартирах, предназначенных для семей шехидов, будут жить как семьи шехидов, так и инвалиды войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да упокоит Аллах душу вашего сына. Большая трагедия, большая утрата. Вы потеряли сына, вы – мужа, а вы – брата. Знаю, что Махир был очень мужественным человеком, он участвовал и в Апрельских боях. За особый героизм, проявленный и в Отечественной войне, он был награжден государством тремя медалями. Тяжелая потеря, неизлечимая рана, каждый понимает это. Но единственным утешением может стать то, что он отдал жизнь за Родину. Благодаря его героизму и героизму таких наших сынов, как он, мы положили конец оккупации.

В Первой Карабахской войне у нас были шехиды, на сегодняшний день около 4 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Ясное дело, что их нет, они погибли. В целом у нас было более 15 тысяч шехидов. Несмотря на это, наши земли были захвачены. Но во Второй Карабахской войне у нас было мало шехидов. Хотя жизнь каждого шехида неповторима, незаменима. Однако одно из важных условий при проведении операций заключалось в том, чтобы было немного потерь, и наши земли вернулись.

Память обо всех наших шехидах живет и вечно будет жить в сердцах их близких и всего азербайджанского народа. 27 сентября прошлого года – в День памяти мы словно вместе с шехидами участвовали в памятном шествии, несли их портреты. Потом эти портреты были переданы их семьям. Единственным утешением может быть это, другого утешения нет.

Конечно, мы стараемся и будем стараться решать бытовые проблемы всех семей шехидов. Это – наш долг. Мой долг как президента и долг нашего государства. На сегодняшний день семьям шехидов Первой и Второй Карабахских войн предоставлено более 12 тысяч квартир. Это опять же наш долг.

Главное утешение в том, что он ушел в вечность, возвысился на вершину шехидства. В этом мире никто не вечен, все мы рано или поздно уйдем в мир иной. Конечно, уйти из жизни молодым – большая трагедия, но что можно сказать. Единственное утешение — это то, что он воевал, сражался за Родину, погиб, но его кровь не осталась на земле. Он ушел из жизни 19 октября. Город Физули уже был освобожден от оккупации. После этого его товарищи, до конца продолжив победоносное шествие, водрузили наш флаг в Шуше, мы изгнали врага и восстановили справедливость.

Конечно, вам очень тяжело, никак невозможно смириться с этой утратой. И время не залечит эту рану. Однако память о нем, его героизм будут жить вечно. Граждане Азербайджана, азербайджанцы всего мира гордятся нашими шехидами. Они – источник гордости для нас, и так будет вечно, пока жив азербайджанский народ. Мы будем вечно хранить память о них. Их героизм никогда не сотрется из нашей памяти, из сердца грядущих поколений. Шехиды не умирают, мы уже неоднократно говорили об этом, они с нами, потому что живет память о них, живет сын Махира. Уверен, что он вырастет достойным своего отца. Просто утешением для вас может стать то, что он вырастет и станет таким же героем, как отец.

То есть, в этой жизни у него остались сын, молодая жена, брат, мать. Знаете, после войны у меня было много встреч с семьями шехидов, ветеранами, гази. Каждая встреча еще раз показывает величие нашего народа, потому что потерять сына, мужа, брата – большая трагедия. Но это не сломило волю нашего народа. Благодаря таким героям, как Махир, отныне мы будем вечно жить как героический и победоносный народ. Еще раз говорю, мы никогда не должны забывать и Первую Карабахскую войну, не должны забывать шехидов. В то время они стали шехидами, но и земли были захвачены. На этот раз стали шехидами, но земли вернулись. Разница в этом, и это может стать утешением.

Конечно, боль утраты близкого, родного человека никогда не утихнет. Но жизнь продолжается и будет продолжаться.

В настоящее время мы приступили к реконструкции земель. На освобожденных землях, в строящихся сейчас зданиях, домах, школах, больницах, на каждом камне этих зданий навечно запечатлен облик наших шехидов. Они погибли за эту землю, Родина для них была превыше всего. Еще раз хочу сказать, что Махир проявил настоящий патриотизм как в Апрельских боях, так и во Второй Карабахской войне. Сейчас основной задачей для вас, наверное, является сохранить память о нем, вырастить его сына, как достойного гражданина. Это – основная задача и для государства.

Государство делает и будет делать все возможное для решения проблем семей шехидов. Не хочу долго говорить об этом. Это – наш долг, ваша жизнь и быт всегда будут находиться в центре внимания.

Брат шехида Махира Габиль Мамедов: Большое спасибо, господин президент, за то, что навестили нас в этот священный день. Вы всегда проявляете внимание и заботу о семьях шехидов, гази. Выражаем Вам признательность и от имени нашей семьи. Большое спасибо и за эту прекрасную квартиру. Благодарим и Вас, Мехрибан ханым. Спасибо.

Первая леди Мехрибан ханым: Сколько лет вашему сыну?

Мать шехида Махира Тимзия Мамедова: Знаете, его сын родился 21 сентября, а 27-го началась война.

Первая леди Мехрибан Алиева: Родился в сентябре…

Тимзия Мамедова: Он даже не увидел его, это первый его ребенок, он поздно женился.

Первая леди Мехрибан Алиева: Да хранит его Аллах. Как зовут?

Тимзия Мамедова: Так же, как деда, Селим. Сегодня души наших шехидов возрадовались, потому что наши земли вернулись благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Пусть их души всегда радуются. Это был наш общий долг. Еще раз хочу сказать, что мы отомстили за него на поле боя, до конца довели наше правое дело и обеспечили Победу. Когда сын Махира вырастет, он, конечно, всю жизнь будет гордиться отцом. Также уверен, что азербайджанский народ всю жизнь будет заботиться о нем, проявлять к нему уважение, потому что он – сын шехида.

Тимзия Мамедова: И он будет гордиться отцом, верно.

Габиль Мамедов: Мы часто водим его на могилу отца.

Первая леди Мехрибан Алиева: В Парке Победы написано имя каждого шехида.

Президент Ильхам Алиев: Каждого, каждого. Будет также создан Музей Победы. Парк Победы находится в одном из самых прекрасных, может быть даже самом красивом месте Баку – перед Приморским бульваром. Там будет построен большой мемориальный комплекс. Работы начнутся в скором времени. Там будет отражено имя каждого шехида. Во всех освобожденных городах, в каждом городе будет создан музей Победы, музей оккупации. То есть, имена всех наших шехидов будут жить вечно. Они подарили нам эту радость.

Тимзия Мамедова: Махир и сам был хорошим сыном. И работу свою очень любил, был картографом. Очень любил свою работу. Да упокоит Аллах души всех шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души.

Габиль Мамедов: Господин президент, а мы гордимся Вами. Как хорошо, что у нашего народа, государства такой президент, как Вы. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Большое спасибо за эти условия. Большое спасибо за проявленное внимание, заботу. Благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Тимзия Мамедова: По Вашему поручению нам, семьям шехидов, уделяют большое внимание, нас ценят. Все у нас хорошо. Нет никакого недовольства.

Габиль Мамедов: Регулярно интересуются.

Президент Ильхам Алиев: Да, я дал указание всем государственным структурам – семьи шехидов всегда должны быть окружены вниманием.

Тимзия Мамедова: О нас заботятся.

Президент Ильхам Алиев: Во всех вопросах, будь то занятость, бытовые проблемы, в жизни человека могут возникнуть любые проблемы, — все государственные чиновники, центральные, местные исполнительные органы всегда должны находиться рядом с семьями шехидов, оказывать им помощь. Это – наш долг.

Нашим основным долгом было изгнать армян с наших земель, и такие сыны, как Махир, добились этого. А сейчас долг каждого государственного чиновника — уделять внимание близким шехидов, и в обществе есть полная солидарность по этому вопросу. Не только государственные структуры, но и любой человек старается оказать семье шехида какую-то помощь. В связи с занятостью. У нас было и много гази. Более десяти тысяч раненых солдат и офицеров. Идет процесс их выздоровления. Для них уже организованы двести протезов последней модели, и они вернулись к нормальной жизни. Государство должно и будет делать все, что положено.

Габиль Мамедов: И квартира прекрасная, господин президент.

Супруга шехида Махира Гюнель Мамедова: Большое спасибо за квартиру.

Президент Ильхам Алиев: Хорошая, это – городок, есть и детский сад, и школа недалеко.

Габиль Мамедов: Прекрасные условия.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, эти дома были построены для вынужденных переселенцев. В период оккупации была проделана большая работа для обустройства вынужденных переселенцев, создания для них нормальных условий, созданы такие прекрасные городки. Но после войны я принял решение передать предназначенные для них места семьям шехидов, чтобы они не ждали долго и поскорее были обеспечены этими квартирами. Потому что — должен сказать и это – некоторые из семей шехидов Первой Карабахской войны все еще не обеспечены домами. Правда, предоставлено 12 тысяч 500 квартир, но все еще есть стоящие в очереди. Поэтому я сказал, что, во-первых, мы уже начали строительство домов для вынужденных переселенцев в Карабахе, Зангезуре. Они должны жить там. Во-вторых, чтобы мы предоставили семьям шехидов эти прекрасные дома для скорого решения проблемы семей шехидов и наших военнослужащих, получивших ранения. В прошлом году были предоставлены 3 тысячи, в этом году – 1500 квартир, они будут предоставляться и впредь. В этих квартирах есть все условия для проживания. Но кроме этого, что касается занятости, — я знаю, что вы работаете, — пенсий, стипендий, все эти вопросы, а также близкие шехидов всегда должны находиться в центре внимания, чтобы в вашей жизни и в жизни таких семей шехидов, как ваша, не было никаких проблем. Как президент, я поручаю это всем государственным структурам, и сегодня они слышат мои слова. Это – наш долг.

Члены семьи: Большое спасибо, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз говорю, есть начало и конец жизни, никто в этом мире не вечен. Но стать шехидом – это действительно большая заслуга перед народом, перед историей и грядущими поколениями. Шехид остается навечно, его труд и героизм незаменимы, потому что он отдает жизнь за то, чтобы освободить землю и восстановить справедливость, восстановить достоинство нашего народа. Тридцать лет наши земли находились под оккупацией, и наш народ испытывал моральные страдания – каждый из нас, в том числе Махир. Его вели вперед именно любовь к Родине, непримиримое отношение к этой несправедливости. Он пожертвовал жизнью, но такие наши сыны, как он, восстановили достоинство народа. Это так же важно, как и победа, это – незаменимый фактор для воспитания грядущих поколений, потому что мы уже полтора года живем как народ-победитель. Раньше жили, как народ, земли которого оккупированы.

Тимзия Мамедова: Сейчас мы ходим с высоко поднятой головой.

Президент Ильхам Алиев: Да, с высоко поднятой головой, так будет вечно. Еще раз хочу сказать, что мы всегда гордимся и будем гордиться Махиром, такими шехидами, как он.

Габиль Мамедов: Спасибо, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Желаю, чтобы эти условия, созданные для вас государством, хоть немного смогли облегчить вашу боль.

Габиль Мамедов: Верно, это утешение для нас, господин президент. Было очень приятно встретиться с Вами. Большое спасибо за созданные условия.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Члены семьи: Благодарим. Большое спасибо.