В ходе судебного процесса в Баку всплыли важные факты. В показанном на суде видеоматериале было указано следующее: «Жирайр Сефилян родился в Бейруте в 1967 году. В 1990 году он вернулся на родину, чтобы принять участие в «борьбе». С 1990 года в качестве военного инструктора участвовал в формировании «отрядов местной самообороны» в различных районах Армении. В 1991 году в качестве командира отряда участвовал в «обороне» населенных пунктов в ряде районов Карабаха.

В 1992 году на базе боевых групп «Дашнакцутюн» было создано одно из первых подразделений в Карабахе, а спустя несколько месяцев на его основе был сформирован «Шушинский отдельный батальон» «армии» бывшего так называемого режима. Командиром этой воинской части на протяжении всей войны был Жирайр Сефилян. Под его руководством подразделения этой воинской части участвовали в оккупации всех районов Карабаха, а также Агдама.

Отмечается, что после войны Ж. Сефилян с 1997 по 1998 год был командующим 6-м оборонительным районом. Он награжден медалью «Боевой крест» 1-й степени (Республики Армения), другими боевыми медалями и государственными наградами. Имеет звание полковника-лейтенанта вооруженных сил Армении.

В видеоматериале Мовсес Акопян (а 2016-2018 годах был начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Армения) рассказал о действиях своих воинских частей и сообщил, что они участвовали в боях, особенно на Горадизском направлении: «Сегодня служащие офицеры видят на карте, что мы глубоко продвинулись на территорию противника в направлении Гараханбейли. Батальон участвовал в операциях в Ходжавенде, Аскеране, Шуше, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Физули, Губадлы, Джебраиле, Кяльбаджаре и Зангилане».

В кадрах также появляется Давид Ишханян.

Позднее допрошенный Давид Бабаян уклонился от ответа на вопросы государственных обвинителей о том, кто в резолюциях Совета Безопасности ООН подразумевается оккупационными силами.

В суде один из адвокатов Аркадия Гукасяна подал апелляцию, требуя его замены в связи с проблемами со здоровьем.

А. Гукасян отметил , что не возражает против смены защитника. Суд принял решение о назначении обвиняемому нового защитника и направил его для исполнения в Коллегию адвокатов Азербайджана.

В ходе судебного заседания обвиняемые ответили также на вопросы защитников и представителей потерпевших лиц.

Судебный процесс продолжится 26 мая.