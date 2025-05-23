Минздрав запретил стоматологам удалять зубы в кабинетах, не имеющих хирургической лицензии. Об этом Minval рассказал стоматолог и лицевой хирург Турал Мирзоев.

«Это абсурдное требование. Представьте себе: вы живете в сельской местности и у вас болит зуб. Вы едете в районный центр, чтобы удалить зуб. Например, в Гаджикабульском районе нет ни одной клиники с хирургической лицензией, а в ближайшем Ширване работает всего один кабинет. Тогда куда должен податься человек? Если взять все население двух районов, получается, что все эти люди должны встать в очередь к зубному врачу в Баку. А в Баку лишь у небольшого числа стоматологических клиник имеется хирургическая лицензия. Требуется ,чтобы население удаляло зубы именно там. Если удалят зуб в другом месте, последует штраф», — говорит врач.

По словам собеседника, определить, где пациент удалил зуб очень просто. Достаточно лишь послать стоматологу подставное лицо чтобы оштрафовать его.

«О хирургической лицензии для стоматологических кабинетов в системе здравоохранения вспомнили после того, как мы подняли вопрос работы фальшивых стоматологов. Я даже сообщил, где работают эти фальшивые стоматологи и все прекрасно знают об этом. Лично я обратился с жалобой в Главное управление полиции Баку, указав названия клиник» , — сказал Мирзоев.

Он добавил, что требование наличия хирургической лицензии для стоматологических кабинетов было выдвинуто в 2017 году, однако об этом вспомнили после протестов частных стоматологов.

«Для получения хирургической лицензии клиника должна иметь дополнительное помещение площадью 52 квадратных метров. Это по площади столько же, как и два стоматологических кабинета. То есть тут должен быть отдельный операционный и послеоперационный блок, а для удаления зуба нет необходимости в этом. Отдельный хирургический кабинет может быть нужен лишь для имплантации, поскольку там должна быть соблюдена стерильность. Каждый, кто получает образование стоматолога, в первую очередь учится удалять зуб. Тогда путь студентов не обучают этому», — возмутился врач.