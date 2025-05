Помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев провел встречи в Брюсселе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«В Брюсселе с генеральным секретарем Службы внешних связей Евросоюза Белен Мартинес Карбонелли и специальным представителем ЕС по правам человека Улофом Скугом мы рассмотрели текущий статус отношений между ЕС и Азербайджаном и выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей в ключевых стратегических областях в продолжение плодотворной встречи президента Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране.

С Улофом Скугом мы провели 6-й раунд диалога по вопросам безопасности между ЕС и Азербайджаном с акцентом на двусторонние, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Будучи важным игроком в регионе, Азербайджан остается надежным партнером ЕС и является общеевропейским поставщиком энергоресурсов», – говорится в тексте публикации Гаджиева.

In Brussels with @EEAS_SecGen Belen Martinez Carbonell and @OlofBSkoog we reviewed the current status of EU-Azerbaijan relations and expressed mutual willingness to advance further our bilateral ties in key strategic areas as follow up to President İlham Aliyev’s fruitful meeting… pic.twitter.com/CQcxCiBIhE

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 23, 2025