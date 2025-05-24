Российская армия в ночь на 24 мая нанесла по Киеву комбинированный удар с применением БПЛА и баллистики, в результате чего в нескольких районах украинской столицы вспыхнул пожар. Есть сведения о восьми пострадавших, передают местные СМИ.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины отметили, что были попадания в жилые дома, после чего произошло возгорание.

За ночь РФ атаковала Украину 14 баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» и 250-ю БПЛА, уточнили Воздушные силы страны.

«По состоянию на 8.30 противовоздушной обороной сбиты 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежены 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны 128 — сбиты огневыми средствами. РЭБ (без негативных последствий).В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донетчина и Запорожье», — говорится в сообщении.