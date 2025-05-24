Основатель Telegram Павел Дуров указал на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер о поддержке прозападного кандидата на выборах в Румынии Никошура Дана и поездкой главы разведки Франции в эту страну. Своей мыслью он поделился в аккаунте в соцсети X.

«Николя Лернер, глава внешней разведки Франции, который просил заставить меня замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии перед выборами… посетил Румынию всего за два дня до голосования», — отметил он.

Дуров также подчеркнул, что Лернер посетил Бухарест через несколько дней после заявления Хайер о поддержке прозападного кандидата в Румынии.