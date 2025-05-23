Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Искренне поздравляю Вас и всех жителей Азербайджана с Днем независимости.

Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене.

Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств.

Уверен, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам – согласия и процветания.