Украина заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Азербайджаном. С данным заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы крайне заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, которого рассматриваем как стратегического партнёра. Мы стремимся к углублению диалога на всех уровнях. В этом и заключается значимость нашего визита», — приводит «Репорт слова министра».

Сибига также выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности, городу Ирпень.

«Мы признательны Азербайджану за предоставленную гуманитарную помощь, особенно городу Ирпень. Мы высоко это ценим. Особенно благодарны за поддержку в трудный зимний период, когда мы остро нуждались в помощи, в том числе за поставки энергетического оборудования», — отметил он.

Сибига указал при этом на наличие постоянного контакта между лидерами двух стран

«Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддерживается постоянный диалог. Мой визит направлен на дальнейшее сближение наших двусторонних отношений в интересах обеих стран и народов. У нас большие ожидания от этого визита», — говорится в его заявлении.

Отметим, что визит делегации во главе с Андреем Сибигой в Азербайджан ожидается 25 мая.