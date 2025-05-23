Со следующего года рассмотрение апелляционной жалобы абитуриентов станет платным. Об этом заявила журналистам председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Minval.

По ее словам, при отсутствии обоснованных причин жалоба рассмотрена не будет, потому что растрачивается ресурс, как это происходит на международных экзаменах.

«Некоторые абитуриенты, а их около 10 тыс. человек, не ознакомившись со своим делом, прикрепленным в личном электронном кабинете, пишут жалобу с требованием перепроверить ответы. Мы видим, открывал абитуриент свое дело или нет. Мы видим, что поступила жалоба, но абитуриент даже не открыл файл со своей работой. Пусть прочтет то, что он написал, на что он жалуется. Во-вторых, абитуриенты обращаются с жалобой из-за того, что перепутали местами вопросы и ответы. Согласно правилам апелляции, мы имеем право не засчитывать ответы на вопросы, указанные в неверном порядке. Поскольку у нас не так много абитуриентов, хорошо пишущих письменные работы, мы вновь пересматриваем работу абитуриентов, допустивших механические ошибку, и меняем баллы. Это гуманизм или наша ошибка?» — задалась вопросом Аббасзаде.

Она подчеркнула, что со следующего года будут ужесточены условия подачи апелляционной жалобы.

«Я подниму вопрос перед наблюдательным советом, чтобы вновь пересмотреть и утвердить правила рассмотрения апелляционной жалобы. Когда поступает необоснованная жалоба, то считаем, что человек должен заплатить за это, поскольку потрачено чье-то рабочее время. У нас нет другого выхода», — отметила глава ГЭЦ.