Запуск румынского магистрального газопровода Тузла — Подишор создаст возможность для транспортировки по нему в Европу газа из Турции, Азербайджана и Греции.

Данное заявление озвучил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в соцсети Linkedin.

“Румыния утверждается в качестве стратегического узла на новой региональной энергетической карте: мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность и надежность, вводим в эксплуатацию ключевые проекты, которые соединяют Черноморский регион с западными рынками, и мы участвуем во всех крупных региональных инициативах, начиная от Южного [газового] коридора и заканчивая BRUA (газопровод Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия)”, — говорится в его заявлении.

По его словам, газопровод, который будет принимать газ из Черного моря, готов более, чем на 99% и будет официально принят в эксплуатацию в ближайшие 60 дней. Проект, стоимостью более 500 млн евро, будет завершен с опережением графика и в соответствии с самыми высокими техническими и экологическими стандартами.

“Ввод Тузла — Подишор обеспечит доступ к газу около 185 тыс. румын и 523 государственных учреждений в населенных пунктах, через которые пройдет трубопровод. Это также создаст возможность для транспортировки в ближайшие два года по этому трубопроводу газа из Турции, Азербайджана и Греции в Европу, укрепляя европейскую энергетическую безопасность”, — написал он.