У «Царьграда» очередная истерика. Теперь «православному каналу» не нравится предстоящий визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Интонациями ворчливой старухи на лавочке сей канал брызжет ядом: «Вот такие нынче у Азербайджана “стратегические партнёры”, получается. И это уже даже не удивляет. По сути, это лишь ещё одно подтверждение враждебного отношения Азербайджана к России, которое он демонстрирует в последнее время, а также его явно прозападного курса. И оправдания в стиле “это просто дежурный визит” на этом фоне выглядят просто нелепо».

Во-первых, смеем напомнить: за свою независимую внешнюю политику Азербайджан ни перед кем не оправдывается. Оправдываться, если уж на то пошло, надо бы России за помощь Армении в агрессии против нашей страны — особенно после недавних откровений Лаврова, о чём Minval уже рассказывал. Более того, державной ТГ-помойке надо бы подучить и историю, и географию, и уяснить для себя, что СССР более не существует, и внешняя политика Азербайджана определяется в Баку, а не в Москве — в том числе и с учётом собственного опыта противостояния внешней агрессии.

Вопрос, однако, в другом. Информационная «война без правил», которую ведёт против Азербайджана и азербайджанской диаспоры в России вышеупомянутая медиа-помойка — это исключительно инициатива её владельца Константина Малофеева? Или за ней стоят более серьёзные силы?

А теперь серьёзно. И по возможности — без иллюзий.

То, что в России антимигрантская истерия уже давно набирает обороты, ни для кого не новость и тем более не секрет. Причём под ударом оказываются, главным образом, выходцы из стран с большой буквы — Центральной Азии. Достаточно вспомнить недавний налёт на баню, где оказалось «слишком много», по чьему-то мнению, выходцев из Кыргызстана, или весьма спорную (и это ещё мягко сказано) «инициативу» по проверке знания русского языка у детей «мигрантов» перед зачислением в российские школы. Но слишком много целенаправленных атак именно на азербайджанскую диаспору. И не только «информационных», кстати говоря.

В ноябре 2024 г. грянул громкий скандал. В Московском финансово-юридическом университете (МФЮУ) при правительстве России состоялся студенческий фестиваль под названием «Моя Родина: большая и малая». К событию присоединились студенты и других вузов. И вот, после окончания фестивальных мероприятий, несколько азербайджанских студентов, завернувшись в азербайджанский флаг, скандировали: «Yaşasın Azərbaycan!» Далее эта видеозапись «шерится» в социальных сетях, но уже с искажённым звуком: на одном из видеофейков студенты якобы кричат «Режь русню!», на другом — «Аллах Акбар!». Следственный комитет России под руководством Александра Бастрыкина оперативно возбуждает уголовное дело об экстремизме. И только после жёсткой реакции азербайджанской стороны угрозу от студентов удаётся отвести. Как бы предписано считать, что инцидент исчерпан, но вопросы остались.

В марте 2024 года произошёл кровавый террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл». И российский тележлоб Владимир Соловьёв сначала усмотрел ну до ужаса подозрительное обстоятельство в том, что владельцы концертного зала — азербайджанская семья Агаларовых. То, что теракт мог быть направлен в таком случае ПРОТИВ азербайджанской диаспоры, Соловьёву в голову не пришло. А затем принялся тиражировать откровенные фейки: будто бы одного из исполнителей теракта забросили через Турцию, а у другого «азербайджанская фамилия», которая якобы заканчивается на «оглы». Причём к этому моменту уже были названы имена подозреваемых, и ни у кого из них фамилия не заканчивалась на «оглы»! То есть Соловьёв тиражировал откровенный фейк. В той наэлектризованной после теракта, с более чем сотней жертв, атмосфере это была откровенная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни. Но никто за это с Соловьёва не спросил, не потребовал извиниться или хотя бы опровергнуть свои измышления.

Осенью 2023 г. Следственный комитет России под руководством всё того же Бастрыкина устраивает рейды на азербайджанские свадьбы в российских городах — в худших традициях девяностых с их «маски-шоу». «Силовики» ведут себя с присутствующими очень жёстко, многим людям потом требуется медицинская помощь. По одной из версий, ищут некоего «трэш-блогера». По другой — «отлавливают» уклоняющихся от призыва в армию. Но почему так проверяют именно азербайджанские свадьбы? Вопрос по-прежнему без ответа.

28 мая 2021 г. в Новосибирске российский полицейский застрелил девятнадцатилетнего азербайджанца Векила Абдуллаева. По официальной версии — «случайно» и вообще «непроизвольно». Но и показания свидетелей, и даже имеющиеся видеозаписи трагедии версию о «случайном» выстреле, мягко говоря, не подтверждают. Тем более что полицейскому по штату положено уметь обращаться с оружием и не нажимать без необходимости на спусковой крючок. Результат? Абдуллаев убит, полицейского из-под стражи освободили. А против ещё двоих молодых азербайджанцев, которые дали показания против этого полицейского, сфабриковали ещё одно уголовное дело.

И вот интересно: Бастрыкин — он руководитель службы безопасности олигарха Малофеева? Или государственный служащий достаточно высокого ранга? Почему никто не торопится главу Следкома хотя бы одёрнуть?

Ну и в качестве «вишенки на торте»: ещё в 2017 году по надуманным, в общем-то, придиркам был распущен Всероссийский Азербайджанский Конгресс — самая на тот момент крупная и авторитетная диаспорская организация российских азербайджанцев. За прошедшие восемь лет создать единую азербайджанскую диаспору в РФ так и не удалось. И какую роль здесь играет противодействие центральных российских властей — вопрос, который стоило бы озвучить. Самое примечательное, что в том же 2017 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков появился на праздновании дня рождения главы Союза армян России Ара Абрамяна. Господина Пескова не остановило то обстоятельство, что ему пришлось сидеть за одним столом с Бако Саакяном — на тот момент главарём оккупационной хунты в Ханкенди.

Это, простите, тоже Малофеев? Или Пескову коньяка захотелось?

А это уже даёт весьма неприятную для многих информацию к размышлению — кто в действительности стоит за многолетней кампанией давления на азербайджанскую диаспору России. И наводит эта информация на весьма определённые выводы: речь не просто о чьей-то ксенофобии. Таким образом в очередной раз пытаются наказать Азербайджан, рассчитывая, что «потерю московских рынков» мы не переживём. Судя по всему, качество политических решений в России — на уровне базарного прилавка.

В таком случае не стоит удивляться, когда в отношениях с Азербайджаном возникают «неприятные повороты».