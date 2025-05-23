Общественное объединение «Картографы Азербайджана» представило интерактивную карту, на которой зафиксированы объекты горнодобывающей промышленности Армении и нанесённый ими экологический ущерб. Об этом заявил председатель объединения Мугабиль Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, на карте указано местоположение основных загрязняющих предприятий в Армении. Материал подготовлен на трёх языках — азербайджанском, английском и армянском. Цель англоязычной версии — донести информацию о происходящем до международной аудитории.

«На карте использованы как древние азербайджанские, так и современные армянские названия населённых пунктов, а также исторические топонимы. Мы опирались на различные старинные карты, которые ясно показывают тюркское происхождение большинства географических названий на территории Западного Азербайджана», — отметил Байрамов.

Он добавил, что спустя 10 дней после публикации карты она вызвала резонанс среди международных организаций, а также в армянских СМИ и НПО. Эту информацию подхватили и экологические структуры Ирана, выразив обеспокоенность загрязнением реки Араз. По поступающим данным, на территориях вдоль реки фиксируется рост онкологических заболеваний.