Разведка США сообщает, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области к «середине мая», далее в планах — аннексия Херсонской области и создание «ХерНР».

Об этом сообщает CNN со сслылкой на посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера.

«У США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные сепаратистами Донецкую и Луганскую области «где-то в середине мая» и что есть планы создать аналогичную так называемую «народную республику» в Херсонской области…

В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона», — заявил он.