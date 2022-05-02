Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на переговорах обсуждается снятие санкций с России.

По словам президента, его вообще удивляет, что в РФ поднимают вопрос о снятии санкций, так как причины их введения до сих пор не решены.

«Вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть поднят… Война еще не закончилась, мы не вернулись на свои территории. К сожалению, Россия еще на нашей земле, она продолжает давить. Ничего не закончилось. Я просто удивлен, что поднимается вопрос снятия санкций», — сказал Зеленский в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ.

Он также назвал санкции, введенные в 2014 году, слишком слабыми, поскольку они позволили России думать о полномасштабном вторжении