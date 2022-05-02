Польша, благодаря мощностям нефтеперерабатывающего завода в Гданьске, готова помочь Германии отказаться от российской нефти.

Об этом заявила в понедельник министерша климата Польши Анна Москва, сообщает Reuters.

Она добавила, что надеется на вступление в силу нефтяного эмбарго Европейского Союза против РФ до конца года.

«Как Польша, мы готовы поддержать амбиции Германии по поводу дерусификации нашим нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске», – сказала она. «Я надеюсь, что это будет последний голос, который… будет блокировать эти санкции по нефти».