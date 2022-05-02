Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая на днях неожиданно приехала во Львов, осталась под положительным впечатлением от посещения страны, где идет развязанная Россией война. Оскароносная актриса восхитилась стойкостью и мужеством украинского народа.

Своими впечатлениями Джоли поделилась в интервью изданию The Daily Mail.

«Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей», — сказала Джоли.

Сначала была информация о том, что Джоли приехала в Украину в качестве посла ООН, однако актриса подчеркнула, что это была ее собственная инициатива.