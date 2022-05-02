Бывший вице-президент Газпромбанка, уехавший в Украину, заявил о пропаже всех денег со счетов.

Об этом Игорь Волобуев рассказал в интервью The Telegraph.

По его словам, все его сбережения хранились на счетах в Газпромбанке. Он потерял к ним доступ из-за того, что российские карты Visa и MasterCard не работают за границей из-за санкций.

Теперь, по словам бывшего топ-менеджера, все его депозиты «бесследно исчезли» из банковского приложения. Волобуев, счел, что это «расплата за дезертирство».