Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что беспрецедентная потеря российских офицеров стала результатом «удивительной некомпетентности» военных РФ. Об этом сообщает BBC.

В эфире радиостанции WABC 770 AM адмирал в отставке Джеймс Ставридис назвал действия российской армии в Украине «к настоящему моменту плохо производительными», заявив, что за последние два месяца силы РФ потеряли по меньшей мере дюжину высокопоставленных генералов.

Ставридис отметил, что не видел столь значительной потери армейских генералов во время конфликта во всей современной истории.