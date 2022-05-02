Верховный муфтий России публично призвал соотечественников-мусульман молиться за участников «военной операции» в Украине.

Талгат Таджуддин во время богослужения в честь праздника Рамазан заявил, что многие мусульмане уже сейчас молятся о «наших воинах, надежных защитниках Отечества, в особенности за тех, кто исполняет свой священный долг перед Родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае».