В российском Белгороде этой ночью было неспокойно — жители слышали взрывы и наблюдали вспышки в небе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители региона слышали «два сильных разрыва».
В российском Белгороде этой ночью было неспокойно — жители слышали взрывы и наблюдали вспышки в небе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители региона слышали «два сильных разрыва».
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