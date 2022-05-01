В Ереване проходит шествие оппозиции. Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.



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Объединенная оппозиции Армении собирается установить палатки и ночевать на площади Франции в центре Еревана, а в понедельник начнет масштабные акции гражданского неповиновения.

Об этом заявил на митинге в воскресенье вице-спикер парламента, представитель правления партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 мы начинаем масштабные акции неповиновения. Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки [премьер-министра] Никола Пашиняна», — сказал он.

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В центре Еревана начался многотысячный антиправительственный митинг. Собравшиеся на площади Франции выступают с требованием отставки премьер-министра Армении

Выступая перед участниками акции, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что они уже доказали, что у нынешнего руководства страны нет мандата. «Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти», — цитирует его РИА Новости.