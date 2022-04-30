Американской актрисе Анжелине Джоли пришлось бежать в укрытие из-за воздушной тревоги во Львове.

Когда в городе звучали сирены, кинозвезда не растерялась и вместе с волонтерами и другими убежала в безопасное место.

В ролике видно, что сигнал воздушной тревоги застал Джоли на железнодорожном вокзале.

На вопрос от прохожего, страшно ли ей, актриса ответила: «Нет, я в порядке».

30 апреля стало известно о том, что Анджелина Джоли приехала на Украину.

Как сообщили в ООН, Джоли, являющаяся спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила город Львов по собственной инициативе.