Американской актрисе Анжелине Джоли пришлось бежать в укрытие из-за воздушной тревоги во Львове.
Когда в городе звучали сирены, кинозвезда не растерялась и вместе с волонтерами и другими убежала в безопасное место.
В ролике видно, что сигнал воздушной тревоги застал Джоли на железнодорожном вокзале.
На вопрос от прохожего, страшно ли ей, актриса ответила: «Нет, я в порядке».
30 апреля стало известно о том, что Анджелина Джоли приехала на Украину.
Как сообщили в ООН, Джоли, являющаяся спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила город Львов по собственной инициативе.
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