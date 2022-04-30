По состоянию на 10:30 30 апреля на территории республики местами прошли грозы, ливни, выпал град, утром в Баку и на Абшеронском полуострове прошли кратковременные дожди.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в 13:25 на территории Гядабейского района, в 13:35 в селах Маариф и Дашбулаг (Гядабей) вместе с дождем пойдет мелкий град.

Днем ранее максимальная температура воздуха на 7 градусов превысила нормы -в Баку 24-29°, в Нахчыване 21-28°, в горных раонах 12-18°, в низменных — 27-32°.