Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что кабмин страны не может запретить заход в в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

По его словам, судно ходит под флагом Маршалловых островов и поэтому не подпадает под европейские санкции против России. Из-за этого юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют.

При этом корабль ранее не смог зайти в один из шведских портов, однако это было связано с тем, что работники дока отказались разгружать любые суда, связанные с Россией.

В настоящее время правительство Нидерландов изучает, какая компания покупает нефть с Sunny Liger. Кабмин хочет обсудить вопрос покупки энергоносителя напрямую организацией, так как власти планируют по максимуму ограничить импорт нефти, угля и газа из России.