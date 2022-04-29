Украинские военные освободили от российских войск стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города. Об этом сообщает ГУР МО.

«Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

«Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова», — указано в сообщении.