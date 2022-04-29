Мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

«Для нас Европейский союз — это очень важный партнер. У нас есть очень широкая повестка нашего сотрудничества», — заявил глава государства.

По его словам, помимо участия ЕС в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией это и торговое сотрудничество, и энергетика, транспорт, демократическое развитие.

“Мы считаем ЕС честным брокером и приветствуем их усилия. Если сейчас Минская группа не функционирует, мы думаем что ЕС может сыграть свою роль в процессе нормализации», — заявил президент (цитата по «Репорту»).

«Мы это поддерживаем и уже видим плоды работы. (…) Брюссель стал для меня основным местом визитов», — добавил президент (цитата по «Интерфаксу»).