Подписанная с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в июне прошлого года Шушинская декларация является ярким примером нашего братства и сотрудничества.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.
Подчеркнув, что Азербайджан является союзником с Турцией во всех сферах, в том числе в военной и оборонной промышленности, глава государства отметил:
«Шушинской декларацией мы объявили всему миру, что мы едины с Турцией как на словах, так и на деле», — цитирует АПА главу государства.
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