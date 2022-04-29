Подписанная с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в июне прошлого года Шушинская декларация является ярким примером нашего братства и сотрудничества.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

Подчеркнув, что Азербайджан является союзником с Турцией во всех сферах, в том числе в военной и оборонной промышленности, глава государства отметил:

«Шушинской декларацией мы объявили всему миру, что мы едины с Турцией как на словах, так и на деле», — цитирует АПА главу государства.