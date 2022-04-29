Военные действия России в Украине продолжают ломать устоявшиеся стереотипы нормальной мирной жизни, а заложниками ситуации оказывается все большее количество стран. Так, в Европе уже всерьез говорят о разрыве контактов и связей любого рода с Россией, а США намерены вводить санкции в отношении тех стран, что сотрудничают с российскими компаниями. Есть ли опасность у Азербайджана попасть в санкционный список США и готова ли Европа на полный разрыв всех отношений с Россией, об этом в беседе с Minval.az рассказал австрийский политолог Александр Дубови.

— Европейские политики все чаще заявляют, что ЕС следует прекратить любые виды сотрудничества с Россией, что, по сути, подразумевает ситуацию полной «холодной войны». Насколько серьезны эти заявление?

— Даже во времена «холодной войны» было сотрудничество с Советским Союзом, хотя тогда угроза ядерный войны и полномасштабных боевых действий на территории Европы была заметно больше, чем сейчас. Если говорить о разрыве вообще всех связей и контактов, то такая ситуация еще не имела место в истории отношений Европы и России. Что касается поставок энергоносителей из России, то тут стоит сделать уточнение. Так, в области закупок нефти и угля из России все вполне понятно – полный отказ от них в Европе возможен уже к концу этого года. Об этом неоднократно говорило немецкое правительство, а австрийская нефтегазовая компания OMV, как известно, приняла решение полностью отказаться от импорта и переработки нефти из России. В тоже время отказ от покупок российского газа в ближайшее время никак невозможен, от него зависят многие страны ЕС, Германия и Австрия. Последняя, кстати, полностью зависит от него, австрийская экономика может просто перестать функционировать без российского газа. И если задаваться двумя великими вопросами русской интеллигенции «Кто виноват?» и «Что делать?», их надо разделять: безусловно, надо заняться исследованием вопроса о том, как могла Европа оказаться в полной зависимости от российского газа и как это допустили, но в тоже время это не является ответом на вопрос «Что нам делать сейчас»?

Но, тем не менее, следует планировать выход из газовой зависимости от России. И австрийское правительство, в частности, сформулировало окончательную дату отказа от российского газа – это 2027 год. То есть за пять лет, как ожидается, Австрия может решить данную проблему, однако на деле есть много нюансов. Что, кстати, касается вопроса «Кто виноват?», то в Австрии есть газохранилища Газпрома и они сейчас полностью пусты, и теперь мы понимаем, почему это было сделано.

Если касаться вопросов гуманитарного сотрудничества ЕС и России, то он тоже весьма скользкий и проблемный. Если Европа откажется от такого сотрудничества, а к этому, к сожалению, все идет, то значит, что мы отдаем массу людей, которые долгие годы сотрудничали с Европой, на откуп Путину и его политике. То есть, мы отбираем у представителей высокого интеллектуального класса последнюю надежду на нормальную жизнь. И тут стоит задаться вопросом, насколько это целесообразно и, в принципе, морально допустимо.

— Американская администрация не исключает применения своих вторичных санкций в отношении тех, кто будет помогать России и ее организациям и компаниям, подвергшимся ограничительным мерам Запада, обходить такие рестрикции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В тоже время ряд стран постсоветского блока так или иначе связаны контрактами и торговыми обязательствами с крупными российскими компаниями. Так, например, Азербайджан сотрудничает с Газпромом по ряду проектов МТК Север-Юг, разрабатываются новые направления. Следует ли понимать, что и такого вида сотрудничество может попасть под санкции?

— Хотя это заявление пока носит обобщенный характер, можно сказать, что под санкции США могут попасть и компании из Азербайджана, сотрудничающие с российскими компаниями из санкционного списка. Так, например, даже Польша ввела свои собственные санкции против российского Газпрома и это тоже необходимо учитывать. То, насколько США будет уточнять, прорабатывать и расширять пакет вторичных санкций зависит исключительно от ситуации на украинском фронте. Чем больше Россия будет усугублять ситуацию войны в Украине, тем более предметно Вашингтон к таким санкциям будет подходить. Вот сегодня украинский Генштаб сообщил, что российские войска начали наступление по всем фронтам, налицо новый этап эскалации конфликта. А значит, Вашингтон может тоже усилить давление по пакету вторичных санкций. К сожалению, не исключаю, что к этим санкциям может присоединиться и пакет вторичных санкций от Евросоюза: под этот общий удар могут попасть Беларусь, Азербайджан, Казахстан и другие страны, так или иначе сотрудничающие с Россией.

— Германия ищет альтернативные источники импорта природного газа и планировалось подписание документов о сотрудничестве между SOCAR и немецкой компанией Uniper. Также Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB). По словам Урсулы фон дер Ляйен, вскоре будет дан «немедленный, единый и координированный» ответ Брюсселя на действия Москвы, чтобы быть уверенным, что «решение Газпрома будет иметь наименьшие возможные последствия для европейских потребителей». Следует ли это понимать как то, что ЕС намерено серьезно и целенаправленно налаживать сотрудничество по южному направлению, в том числе с Азербайджаном, который может обеспечивать поставки в ЕС не только своего, но и значительные поставки туркменского газа?

— Безусловно, будет продолжать налаживать и инструменты Южного газового коридора являются приоритетными для Европы. В том числе и возможность поставок энергоносителей из Туркмении в ЕС — все эти направления учитываются и прорабатываются. Более того, скажу, что с того момента, когда Газпром полностью приостановил перекачку голубого топлива в Польшу и Болгарию, ввиду того, что стороны не договорилось по форме оплаты, в отношениях ЕС и Москвы была пройдена «красная линия». Гарантии России о неизменности поставок газа в Европу уже не являются таковыми, а значит ЕС переходит в новую эпоху отношений с Россией – оперативного поиска других партнеров на всех направлениях. И в этом смысле роль Азербайджана как производителя и добытчика газа, как газового транзитера для Европы, конечно же, возрастает многократно. Конечно, не следует ждать некого целенаправленного предложения из Брюсселя, тут каждая страна ЕС, с учетом того, насколько она зависит от потребления российского газа или как выстраиваются ее отношения с США, например, по поставкам СПГ, будет отдельно для себя решать, как выстраивать свое экономическое сотрудничество с Баку. И Баку следует ожидать этих предложений.

В. Мансуров