Финляндия и Швеция смогут быстро вступить в НАТО, если решат попросить о членстве в западном военном альянсе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает ABC News.

«Если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию встретят с теплотой, и я ожидаю, что процесс пойдет быстро», — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе в четверг, добавив, что планирует поговорить с президентом Финляндии позднее в тот же день.

Он выразил уверенность в том, что могут быть найдены механизмы для промежуточного периода между подачей заявки двумя скандинавскими странами и официальной ратификацией в парламентах всех 30 членов НАТО.

«Я уверен, что есть способы преодолеть этот промежуточный период таким образом, который будет достаточно хорош и устроит как Финляндию, так и Швецию», — сказал Столтенберг.