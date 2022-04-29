На днях азербайджанскому писателю, сценаристу и общественному деятелю Чингизу Абдуллаеву исполнилось 63 года. Ч.Абдуллаев – один из немногих общественных деятелей Азербайджана, отстаивавших во время 44-дневной Карабахской войны интересы государства на российском телевидении. Сегодня Ч.Абдуллаев дал интервью корреспонденту Minval.az.

Мы встретились с Ч.Абдуллаевым в Союзе писателей, в его кабинете, где, кстати, ранее творил великий Самед Вургун. В ходе беседы мы затронули вопросы, интересующие сегодня общественность страны и людей, живущих за пределами Азербайджана.

— Говорят, что писатель живет не только в реале, но и в своих произведениях, и он жив, покуда пишет. Вы – один из самых плодовитых и востребованных писателей современности, вы всегда на слуху и на виду. Скажите, планируете ли вы порадовать нас в ближайшее время новой книгой?

— Конечно, планирую, я все время пишу, ибо для меня это удовольствие, а не работа. Даже, если меня попросят не писать, я все равно не оставлю это дело. Все время пишу: книги, сценарии, у меня уже снято 2 сериала, 8 фильмов, больше 200 романов. Работа кипит и меня не остановишь.

— О чем будет ваша новая книга, если не секрет?

— Это будет роман о войне в Украине, в котором будут описаны события последнего времени. А именно, война между Россией и Украиной. И называться он будет «Честь родины».

— То есть, роман на злобу дня?

— Я всегда пишу на злобу дня. Скажу больше: все мои книги в последние 30 лет написаны именно на злобу дня.

— Во время нашей последней беседы в самом начале войны вы сказали, что находитесь между молотом и наковальней из-за того, что ваши читатели в двух противоборствующих странах.

— Несколько дней назад у меня был день рождения, с которым меня поздравляли и российские читатели, и украинские. Спасибо им всем! И я тоже поздравлял их всех с Пасхой.

— Скажите, в вашем новом романе «Честь родины» у вас будет поддержка какой-то одной из сторон?

— Никогда! Меня читают в Южной Америке, Китае, ОАЭ, Европе, США… И, если бы я делал уклоны, меня бы никто не читал.

— Я представляю, насколько это сложно – иметь личную позицию и не высказывать ее.

— Я всегда высказываю свою позицию, почему нет? И, как ни странно, ее поддерживает очень много людей. И когда писал до распада СССР, и когда Союз распался – моя позиция всегда была неизменной. Хемингуэй говорил «Совесть писателя должна быть как эталон метра в Париже — неизменна». И я этим правилом руководствуюсь всегда.

— Я ваша подписчица и читаю все, что в вашей творческой жизни происходит. Но заметила странную тенденцию: очень часто ваша читательская аудитория в Facebook агрессивно реагирует на некоторые ваши статусы. Это более чем странно, ведь вы столько сделали для пропаганды имиджа нашей страны и показали себя как истинный патриот.

– Знаете, многие задают один и тот же вопрос: «Чингиз, ты человек известный. Ну, зачем тебе это надо? Зачем тебе страница в социальных сетях? Ведь кроме тебя ни один народный писатель не имеет собственной странички, где активно общается с пользователями». А я думаю, что надо. Ведь и негативное мнение обо мне – это тоже мнение. В конце концов, я же не пряник, чтобы всем нравиться.

— Отмечу, что в этом ваше преимущество, так как остальные писатели, получается, просто абстрагировались от народа. А зря.

— Кроме того, я не только активный пользователь соцсети, я провожу встречи с читателями в реале. По романам своим я уже попал в Книгу рекордов Гиннеса, а вот по встречам с читателями пока еще нет, но уже вот-вот, как говорится. Мои секретари подсчитали: за 30 лет я был более чем в 170 школах, и во всех институтах. Каждую неделю у меня встречи с читателями. Вот и сейчас у меня до июня расписан график встреч. Я несказанно горжусь этими встречами. Задают так же и вопрос: ты не боишься? Вот в Сумгайыте было 1200 человек в зале, зачем тебе это надо? Вдруг зададут какой-то каверзный, неудобный вопрос. А я отвечаю: «Пусть задают, я отвечаю на любые вопросы. Абсолютно всем». Вот вы, как мой читатель, наверняка заметили, что я стараюсь отвечать на все комментарии, и никогда не удаляю неудобные вопросы, хотя нет, удаляю все же, но только либо совсем грубые, с применением ненормативной лексики, а также те комментарии, в которых оскорбляют третье лицо. Даже если в мою защиту пишут комментарии нецензурными выражениями, я стараюсь их убрать.

— А что в комментариях вас задевает сильнее всего?

— Недавно я вернулся из Турции и с удовольствием рассказывал своим подписчикам, как поделился бутылочкой воды с ребенком, который плакал, потому что хотел пить. Отмечу, что мальчик этот был удивительно похож на моего внука. Как ни странно, полился негатив. Одна женщина задала странный вопрос: что ты сделал для нашей страны вообще? Что ты сделал, когда в 90-е годы мы были в крови? Где ты прятался? А я в то время написал книгу «Черный январь»! Следующий комментарий: «Если ты такой богатый, построй мне дом». Как отвечать? Что отвечать таким людям? Далее задали вопрос: «А почему ты летаешь бизнесс-классом? Кто ты такой, что летаешь бизнесс-классом?»

— И что вы ответили?

— Я ответил, что плачу деньги из своего кармана. Я самый исправный налогоплательщик среди творческих людей в Азербайджане, у меня выпущено 30 миллионов книг! Согласитесь, что это несправедливо. Есть еще один интересный факт, который меня очень вдохновляет: по любым данным, детективы политические, аналитические, криминальные, полицейские, читает 70-75% мужчин и 20-25% женщин. Мои книги читает 65-70% женщин, и 30-35% мужчин. Кроме того, в шести городах мира есть женские клубы Дронго.

— Вот вы сейчас мне все это рассказываете, и я понимаю, что каждый писатель пропускает все события, происходящие с ним в жизни, через сердце. Как вы переносите эти стрессы?

— Ну как, отвлекаюсь. Ведь я всю жизнь работаю, занимаюсь любимым делом. Прихожу в Союз писателей на свое рабочее место, мне нравится этот кабинет Самеда Вургуна, мне нравится помогать людям. Кроме того, я председатель наблюдательного совета клуба «Нефтчи», а футбол я любил всегда. Мне нравится, что в мире есть клубы Дронго, и в Азербайджане самые известные женщины объединены в клуб «Дронго», единственным мужчиной в котором являюсь я.

— Во время нашей 44-дневной войны у вас были дебаты с Соловьевым. Что вы можете сказать об этом человеке, ваши наблюдения?

— Конечно, он тенденциозен. Ну что сказать? На ум очень к месту приходят слова Рузвельта: «Хоть он и сукин сын, но он наш сукин сын». Правда, Рузвельт это сказал про Самосу. Соловьев работает на российскую пропаганду, он абсолютно беспринципный, бессовестный человек, но который, тем не менее, очень неплохо делает свое дело. Согласитесь, каждый вечер быть по 3-4 часа в эфире – это требует очень больших затрат времени, сил и – главное — убежденности в своей правоте. Я не знаю, он убежден или нет, но то, что он явно тенденциозен и часто бывает необъективным, особенно в вопросе армяно-азербайджанского конфликта: он всегда поддерживал армян и до сих пор делает это.

— Почему-то у многих складывается мнение, что вы живете в Москве. У меня, если честно, тоже была такая уверенность.

— Знаете, даже мои водители мне рассказывают, что я живу в Москве. Просто так получилось, что в 90-е годы я все время жил на два дома: четыре дня в Баку, три дня в Москве. Сейчас все упростилось: нажал на кнопку – отправил роман, нажал на кнопку – получил деньги.

— Кстати, насчет «нажал на кнопочку – написал роман»: бытует мнение, что вы – нечто вроде Дюма-отца, нанявшего целый штат для написания романа. А вы только подписываете готовый роман своим именем. Скажите, это так?

— Очень прошу, найдите хоть одного секретаря, который бы мне помогал, я уже не говорю о целом штате! Знаете, когда я только начинал писать, обо мне говорили: «папа его — известный человек, он нанял умных евреев за деньги, и они за него пишут». И до сих пор так говорят. Лет 10 назад журнал «Огонек» писал: «Такого человека нет. Не может один человек написать 200 романов. Это целый цех, минимум шесть человек». Я написал в редакцию письмо и предложил проверить лексику на компьютере. «Если вы сможете доказать, что это писал не я, то я заплачу вам 10 тысяч долларов. А если вам не удастся доказать, вы платите мне 1 рубль и приносите извинения», — сказал я. И что вы думаете? В Баку приезжает редактор «Огонька» и Юлий Гусман — в зале Славянского университета тогда присутствовало 600 человек — и вот они публично заявляют: «Мы проверили. Все эти романы написал Чингиз Абдуллаев». И показали рубль. Но, правда, мне его так и не отдали. А потому еще раз говорю: я все делаю сам. Мне никто не помогает, к сожалению, или к счастью – не знаю. С другой стороны, даже был случай, когда мне реально предлагали подобный вариант, дескать, у тебя такое громкое имя, ты известен во всем мире, а потому ты можешь перестать писать книги, их будут писать за тебя, а деньги ты будешь получать те же. Я ответил: «Вы предлагаете мне сейчас просто непотребство: это все равно, что отдать свою любимую женщину в пользование другого мужчины». Ведь писать – мое любимое дело, от которого я получаю несказанное удовольствие, и мне нравится, когда меня читают. Я в восторге, когда мои герои производят впечатление. И потому я ответил на это предложение однозначным отказом.

— Многих граждан страны и сотрудников СМИ интересует инертная позиция Союза писателей на события, происходящие как в стране, так и за ее пределами. Как вы это объясните?

— Почему же молчат? Вот я — первый секретарь Союза писателей все время говорю, вступаю, всегда на одной волне с народом.

— Речь не о вас, а обо всех остальных, понимаете?

— Отвечу так: требовать от всех быть героями — неправильно.

— Тем не менее, у общества сложился стереотип о том, что все должны быть героями. Если ты видный деятель, тем более обитающий на Парнасе Союза писателей, то обязательно должен сказать свое слово.

— Это тоже неправильно, так как задача писателя – писать книги, а не бросаться на танк. Кроме того, у нас во время войны 11 писателей потеряли своих сыновей. Большего героизма нельзя требовать от людей. Они так воспитали своих детей, что дети эти шли в бой и умирали за территориальную целостность страны. Это — самое большое, что могли сделать писатели для страны, для своего народа. Подумайте сами: столько людей написали больше количество романов и повестей, но главное — они воспитали целую плеяду героически настроенной молодежи. В 44-дневной войне мы потеряли 3 тысячи наших ребят – они никогда ранее не видели Карабаха. Но они нам поверили! Президенту Азербайджана поверили! Они пошли и исполнили свой священный долг перед Родиной. Лучшего доказательства работы писателя быть не может. В нашем клубе 12 женщин отправили своих сыновей на войну. Я не скажу, что я молился, ибо я не самый верующий человек, но я очень переживал за них. И все 12 вернулись живыми. Когда я написал об этом в Facebook, одна женщина написала комментарий: «Чингиз муэллим, считайте меня тринадцатой! Я тоже проводила сына на фронт, и он вернулся живым». Это было просто потрясающе! Но были и потери. Не так давно ко мне пришел отец одного шехида, заплакал… Его сын – офицер, прошедший всю войну без единой царапинки, потом погиб в взорвавшемся вертолете.

— Давайте вернемся к войне между Россией и Украиной. Что вы можете добавить к уже сказанному вами ранее?

— Я практически каждый день на связи с Украиной, у меня там много друзей, и я в курсе того, что там происходит. Я сейчас скажу самую страшную вещь: в ВСУ большинство верующих офицеров и генералов – прихожане Московского патриархата. Получается, что это война не только между двумя народами, это война между родными людьми! Мне хочется плакать от осознания этого факта. Подумать только, они ходят в те же храмы. Это настолько страшно и невероятно. Таких парадоксальных примеров много. В Госдуме сидит один брат, а второй воюет на стороне Украины.

— Что вы скажете об азербайджанцах, воюющих на стороне Украины?

— Украина поддерживала нас во время войны, и это нормально. А в целом, я скажу, что мне не нравится однобокий подход: многие люди отказываются понимать позицию России. Я понимаю, что сейчас Украина – пострадавшая сторона, и многие не хотят понять позицию России. Но я всегда стараюсь подняться над общей позицией, искренне желая мира обоим воюющим сторонам, хотя я прекрасно понимаю, что сейчас другие страны делают все для того, чтобы не было никакого мира. На днях в Польше заявили, что сейчас Украину точно примут в НАТО. А это значит, что Россия уже не остановится, пока до не дойдет до Польши. То есть, на данный момент ситуация абсолютно безвыходная.

— Вы реально так считаете? Может быть, все же можно что-то изменить?

— В идеальном смысле выход был бы, если бы два руководителя обеих стран ушли в отставку. Но они точно не уйдут.

— Сейчас очень многие произносят фразу о том, происходящее между Россией и Украиной — зеркальная ситуация сценария в Карабахе.

— Я не думаю, что это так, это разные сценарии. При том, что Армения захватила часть Азербайджана, ввела свои оккупационные войска, и война наша была освободительной. Украина не захватывала земли России, скорее, наоборот. При всем уважении к России, хоть они и говорят, что ведут освободительную «спецоперацию», я с этим не согласен. Скорее всего, это война за интересы, о которых говорил Путин, т.н. «красная линия», и было понятно, что рано или поздно это должно было случиться. И меня беспокоит, что все идет к печальному финалу — ядерной войне. После того, как бомбили Киев, все что угодно может быть. Я уже ничему не удивлюсь.

Яна Мадатова